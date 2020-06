Wenn Sie in Business Administration (MBA) verdienen Ihre pro motion wollen und Sie nicht ein Bachelor-Abschluss haben, können Sie jetzt einen Doktortitel in Business Administration (DBA) verdienen, ohne einen traditionellen College-Kurs.

Dies ist eine neue essay schreiben englisch aufbau Methode der Studie, die mit Führungskräften immer beliebter wird, Forscher und Unternehmer, die Promotion verdienen wollen, ohne auf die Teilnahme an traditionellen Hochschulen und Universitäten, die Zeit und Geld. Ein Doktortitel in Business Administration (DBA) bietet den Studierenden eine Möglichkeit zu studieren, ohne geht aufs school und dem traditionellen Bachelor-Abschluss zu verdienen.

Zum Beispiel, wenn Sie Ihren MBA in Wirtschaft, Wissenschaft und Management (BSM) verdienen wollen, können Sie jetzt Ihre PhD in Economics, indem Sie das folgende zweijährige Programm verdienen:

Zunächst werden Sie Ihre Bachelor-Abschluss https://de.grademiners.com juristische-seminararbeit at Business Administration verdienen, einschließlich Business Marketing und Rechnungswesen Kurse. Als Nächstes werden Sie Core-Klassen nehmen wie Wirtschaftsmathematik und sowie Englisch Zusammensetzung und Literaturkurse, Accounting Basics. Diese Kurse sind grundlegende und werden Sie für Ihre MBA vorzubereiten.

Zweitens werden Sie Kurse an Ihrer Universität im Bereich des Programms von Interesse zu ergreifen, die Sie in der Schule. Zum Beispiel würden Sie Kurse at Wirtschaft nehmen.

Um Ihren PhD at Business-zu verdienen, drittens, müssen Sie Kenntnisse sowohl Mathematik und Physik gewinnen. Während dieser Zeit werden Sie at Klassen wie Fouque-Bibliothek Physik eingeschriebenwie die Physik Kurs ist, die nicht in vielen Hochschulen wird.

Nachdem Sie dieses Zwei-Jahres-Programm abgeschlossen haben, werden Sie dann eine geben Sie Ihren PhD in Business Administration, einschließlich der beiden Mathematik und Physik Kurse zu verdienen. Allerdings werden Sie auf dem Gebiet der Wirtschaft studieren.

Nach Ihrer Dissertation und technische Studien abgeschlossen sind, werden Sie einen Doktortitel haben, der mindestens zwei Jahre. Um Absolvent, werden Sie eine schriftliche Prüfung ablegen müssen, und dann eine Abschlussprüfung in Ihrem Interessengebiet einleitung facharbeit schreiben nehmen.

Wenn Sie möchten, dass Ihre pro-motion abzuschließen, ohne jederzeit in der Schule zu verbringen die Ihnen sowohl MBA und PhD in nur eine gibt. Dies gibt Ihnen einen flexibleren Zeitplan, als Sie es jemals für möglich geträumt haben.

Sie können Wirtschaft lernen und in der Lage Ihr Wissen über Wirtschaft und technische Studien zur Untersuchung von einer beliebigen Anzahl von Bereichen anzuwenden, einschließlich der Luft- und Raumfahrt, Informatik, International company, Investment Banking, Financial Engineering, Informationstechnologie, Industrietechnik, Mechanik, Medizin / Gesundheitsmanagement, Molekularbiologie, Physik, Materialwissenschaften, Medizintechnik, Herstellung, Metallurgie, und so vieles mehr. Sie können den Bereich Ihres Interesses wählen, dass Sie am besten auf Ihre Interessen geeignet fühlen und dann auf sie zu konzentrieren.

Mit dem Zustand des globalen Finanzmarkt, können Sie auch wie man diesen neuen Markt nutzen, um Ihre Gewinne zu erhöhen und mehr Geld verdienen. Zum Beispiel können Sie dann auf diese Themen konzentrieren.

Noch wichtiger ist, können Sie jedoch auf den Theorien der Wirtschaft und Finanzen konzentrieren. Durch das Studium werden Sie in der Lage wenn Investitionen zu tätigen und zu gewährleisten, dass Ihre persönlichen Investitionen verlieren kein Geld.

Es ist möglich, einen PhD in Economics und zu einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann zu verdienen nur durch diese Studien abgeschlossen. Wenn Sie ein vielbeschäftigter Profi sind, die mit den Anforderungen seiner Arbeit halten will, könnte dies der Weg zu gehen.