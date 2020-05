Die Apotheke Diplom ist ein idealer Einstieg Job für Apotheker oder pharmazeutischer Techniker, die guten akademische Qualifikationen.

Nicht jeder Diplom that is während ein geeigneter Beruf können einige Apotheke Diplomkurse, in Betracht gezogen werden. Solche Kurse werden von Fachschulen oder anderen post-sekundären Institutionen in der Regel angeboten, mit nach bestandenen Prüfungen Diplome. Bestimmte college Colleges und unabhängige Institute der Universitäten bieten Diplomkurse at der Pharmazie und Pharmazeutische Wissenschaften.

Die meisten interessierten Studenten ihre Ausbildung im Allgemeinen in der Weiterbildung beginnen den Prozess durch einen Standard-Diplomkurs zu erhalten. Es kann in Pharmaceutical Sciences, eine Apotheke Diplom at der Pharmaceutical Sciences Inform eines Diploms.

Pharmacology sich auf die Untersuchung der Identifizierung und Herstellung von Medikamenten, die als die wichtigsten Bereiche der Spezialisierung für Apotheker erkannt wird. Das Ziel dieses Kurses ist es, Studenten zu trainieren, in spezifischen pharmakologischen Funktionen in einer Weise durchführen, die mit bestehenden Medikamenten konsistent ist, und es ihnen ermöglichen, Medikamente zu erstellen, zu verwalten und zu verkaufen nach den Richtlinien der meals and Drug Administration (FDA).

Pharmakologie ist die Kernfunktion der Pharmakologie, die die Definition der medizinischen Probleme mit sich bringt, die Bewertung ihrer klinischen Auswirkungen, Formulierung pharmakologischer Maßnahmen und die Verwaltung der Nebenwirkungen und andere mit der Behandlung verbundenen Komplikationen. Dieser Studiengang wird als Pharmakologie bekannt.

Pharmaceutics ist die Untersuchung der Beziehungen zwischen den verschiedenen Substanzen in verschiedenen Behandlungen und Krankheiten verwendet. Viele der heute verwendeten Medikamente wurden ursprünglich aus natürlichen Quellen hergestellt. Viele dieser Heilpflanzen enthalten Komponenten, die wirksamer sind als Chemikalien in Medikamente gefunden.

Auf der anderen Seite sich mit der Erfassung und Analyse der therapeutischen Wirkungen von Arzneimitteln in Menschen. Das Studium der Pharmakologie muss durch das Verständnis der pharmakotherapeutischer Beziehung zwischen der Droge und ihren biologischen Aktivitäten ergänzt werden. Apotheke ist die Anwendung der Pharmakologie.

Ist in der Regel ein interdisziplinärer Kurs, der das interdisziplinäre Studium der Pharmakologie und Physiologie beinhaltet. Das Studium der Pharmakologie wird ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans.

Pharmazeutische Ingenieure und Apotheker überwachen die medizinischen Chemie-Programme. Sie verstehen die Aspekte der Formulierung und Herstellung von pharmazeutischen Produkten. Das Pharmaceutical Engineering-Programm ist ein.

Techniker spielen eine sehr wichtige Rolle in der pharmazeutischen Industrie und die technologischen Techniker (TK) Programm ist ein geeignetes Einstiegsprogramm für Apotheken-Techniker und Pharmazeutische Technologen. Dieses Programm ist jedoch möglicherweise nicht die beste Wahl für Studenten, die mechanisch geneigt. Obwohl viele Studenten da einige Staaten, in das Programm eingeben, ist es nicht für jedermann offen die Zahl der Techniker erlaubt beschränken in ihrem Zustand zu betreiben.

Die Umwelt Apotheke Diplom ist ein weites Feld, das einem Aspekt der Pharmazie oder Pharmaceutical Science nicht konzentrieren. Die Umweltwissenschaft Lehrplan konzentriert sich auf Umweltmedizin, Umweltmikrobiologie und Molekularbiologie.

Die Environmental Health Kurse für Apotheken-Techniker und pharmazeutisch-technische Assistenten sind in den Lehrplan aufgenommen in denen sie wählen könnten zu spezialisieren. Mehrere staatliche Universitäten und unabhängige Schule bieten Programme, die auf diesen Disziplinen konzentrieren.

Pharmazeutische Ingenieure, Apotheker und Pharmazeuten lernen über eine Anatomie, Physiologie, Biochemie, Zellbiologie und Physiologie des Körpers und techniques. Einige Klassen bieten Schulungen in der Verwendung von Computer-Aided-Design-Programmen für den Bau von chemischen Verbindungen für die Entwicklung von Medikamenten, Komponenten und Lebensmittel.